التموين تبدأ غدا استقبال القمح من المزارعين .. وهذا سعر الأردب

جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من غد الخميس بسعر 725 جنيها لـ الأردب، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات لـ الأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.





ومن المقرر أن يتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين، و4 أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين. وجهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام 2021، حيث قامت الوزارة باختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح فى أماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددة على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.

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