الزراعة: منظومة الرى بالتنقيط على مرحلتين.. الأولى تنتهى فى يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - وأشار "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية له على القناة الأولى أن الرئيس اجتمع مع عدد من الهيئات الحكومية لبحث المنظومة وآليات التنفيذ والتمويل ودراسة أهمية دور الإعلام فى تشجيع المزارعين للاشتراك فى تلك المنظومة، موضحًا أن مصر من أهم دول العالم التى تستخدم مواردها المائية بكفاءة ونجاح.

وأكد أنه يتم تنفيذ تلك المنظومة على مرحلتين، المرحلة الأولى والتى يتم تنفيذها الآن وتستهدف حوالى مليون فدان مناصفة بين وزارة الزراعة والرى ويتم الانتهاء منها فى يونيو القادم؛ مضيفًا: "المرحلة الثانية تستهدف حوالى ٤ مليون فدان فى الأراضى القديمة وتحويل نظم الرى بها من الرى بالغمر إلى الرى بالرش والتنقيط".

ونوّه إلى أن منظومة تحديث نظم الرى تستهدف دعم خطة الدولة فى التوسع الأفقى فى زراعة الصحراء وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية والتى تحقق الأمن الغذائى للمواطنين، مشيرًا إلى أن التجارب على أرض الواقع أثبتت أن نظم الرى الحديث ساهمت فى زيادة إنتاجية الغذاء وتخفيض تكاليف مكافحة الحشرات والحشائش.