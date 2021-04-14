طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا..والعظمى فى القاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء ثانى أيام شهر رمضان،طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ليلا لطيف على كافة الأنحاء مع وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون بين خفيفة ومعتدل ويتراوح ارتفاع الموج بين 2ر1 و75ر1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية وتتراوح حالة البحرالأحمر بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 و25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

الاسكندرية 24 15

وادى النطرون 26 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 14

مطروح 22 13

السلوم 24 12

سيوة 24 11

بورسعيد 21 16

دمياط 22 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 25 13

الاسماعيلية 27 13

السويس 27 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 27 15

نخل 25 08

نويبع 28 18

طابا 28 15

كاترين 24 09

الطور 27 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 17

الفيوم 28 14

بنى سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 33 18

الأقصر 34 19

أسوان 34 11

ادفو 34 17

أبوسمبل 34 17

الوادى الجديد 32 16

شلاتين 29 20

ابو رماد 30 19

حلايب 28 22

رأس حدربة 27 21