حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-4-2021

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
حظك اليوم برج الحمل الخميس 15-4-2021
مهنياً: : انطلاقة يوم ايجابي مهم وواعد تشعر بالفرح والسعادة الكواكب مجتمعة في برجك تحمل اليك المكاسب وتعدك باوقات اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة
عاطفياً: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، قد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور.
صحياً: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط جنسي.
حظك اليوم برج الثور الخميس 15-4-2021
مهنياً: دافع عن إنجازاتك خلال هذا اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.
عاطفياً: الوقت غير ملائم للمشاحنات أو لا للمبالغة في الغيرة والتشدّد، دعِ الغيرة جانباً وقدّم بعض التنازلات.
صحياً: من الحكمة الا تجهد نفسك، انتبه للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقاً.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15-4-2021
مهنياً: عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.
عاطفياً: يزيد هذا اليوم من بريقك، إذ إن أورانوس يشكل مثلثاً جميلاً مع كوكب مارس ويولد جواً رومانسياً.
صحياً: لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب .
حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-4-2021
مهنياً: لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثيرون منهم يعتمدون أسلوباً خاصاً لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية .
عاطفياً: عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة وفي مكانها الصحيح.
صحياً: عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في الأوردة.
حظك اليوم برج الاسد الخميس 15-4-2021
مهنياً: تسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتّر وتصحيح مسار الجوّ العام، لا تخا ف كل الكواكب إلى جانبك.
عاطفياً: تركّز جهودك على تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشريك، وتساعدك بذلك الحظوظ.
صحياً: تكون قادراً على تحمّل الألم الجسدي لكن في نهاية المطاف يجب استشارة الطبيب.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 15-4-2021
مهنياً: تعيش يوما مميزا على مختلف المستويات فتشعر بحماسة كبيرة نشاط ودعم ان كل المعطيات المتوفرة ممتازة
عاطفياً: عليك أن تكون صريحاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، عندها تتعقد الأمور أكثر فأكثر.
صحياً: تقوم بتمارين رياضية بين وقت وآخر إلا أن ذلك لا يكون عن اقتناع وهواية بل لأنك مجبر على ذلك.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 15-4-2021
مهنياً: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدّاً لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.
عاطفياً: حاول ان تنظر الى محاسن الحبيب وإيجابياته وتمسّك بها وكن متسامحاً معه إلى أقصى حد.
صحياً: انفعالاتك المفاجئة غالباً ما تكون نتيجة التوترات العصبية التي تواجهك في مجالك المهني.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 15-4-2021
مهنياً:يوم ايجابي مميز يقدم لك مشروعا مهما وتخطط لسفر او تقوم به او يقدم لك عرضا مهنيا يجعلك مرتاحا للاوضاع وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك
عاطفياً: لا تسمح لبعض المغرضين التدخل في حياتك العاطفية وتشويش العلاقة بينك وبين الشريك.
صحياً: مع الاقتراب من منتصف هذا الشهر تصبح أشعة الشمس مؤذية نوعاً ما، فتجنّبها.
حظك اليوم برج القوس الخميس 15-4-2021
مهنياً: يوم ناري بامتياز يعطيك القدرة على التفاعل مع الاخرين بطريقة جيدة جدا ويقدم لك المساعدات والتعاطف تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود
عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال.
صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 15-4-2021
مهنياً: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورّطك في مواجهات، لكن تمهّل فهذا أفضل.
عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها.
صحياً: إبحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، قد يكون ذلك في العمل أو في العلاقة بالمحيط.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 15-4-2021
مهنياً: يوم رائع يجعلك تعمل بطريقة جيدة تتقدم تتفوق اخبار ممتازة تصلك من الخارج تطمئن بالك فيلمع نجمك وتنتعش حيويتك يوم مثمر وايجابي
عاطفياً: أعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، اتخذ القرار المناسب.
صحياً: إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-4-2021
مهنياً: يوم جيد تسنح لك الفرصة للمصالحة ولإعادة الامور الى مجراها الطبيعي مع من اختلفت معهم أخيراً.
عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات.
صحياً: إنه يوم مناسب للمّ الشمل ولإعادة العافية إلى صحتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-4-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.