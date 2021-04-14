حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 15-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 15-4-2021

مهنياً: : انطلاقة يوم ايجابي مهم وواعد تشعر بالفرح والسعادة الكواكب مجتمعة في برجك تحمل اليك المكاسب وتعدك باوقات اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة

عاطفياً: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، قد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور.

صحياً: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط جنسي.

حظك اليوم برج الثور الخميس 15-4-2021

مهنياً: دافع عن إنجازاتك خلال هذا اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.

عاطفياً: الوقت غير ملائم للمشاحنات أو لا للمبالغة في الغيرة والتشدّد، دعِ الغيرة جانباً وقدّم بعض التنازلات.

صحياً: من الحكمة الا تجهد نفسك، انتبه للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15-4-2021

مهنياً: عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.

عاطفياً: يزيد هذا اليوم من بريقك، إذ إن أورانوس يشكل مثلثاً جميلاً مع كوكب مارس ويولد جواً رومانسياً.

صحياً: لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب .

حظك اليوم برج السرطان الخميس 15-4-2021

مهنياً: لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثيرون منهم يعتمدون أسلوباً خاصاً لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية .

عاطفياً: عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة وفي مكانها الصحيح.

صحياً: عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في الأوردة.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 15-4-2021

مهنياً: تسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتّر وتصحيح مسار الجوّ العام، لا تخا ف كل الكواكب إلى جانبك.

عاطفياً: تركّز جهودك على تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشريك، وتساعدك بذلك الحظوظ.

صحياً: تكون قادراً على تحمّل الألم الجسدي لكن في نهاية المطاف يجب استشارة الطبيب.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 15-4-2021

مهنياً: تعيش يوما مميزا على مختلف المستويات فتشعر بحماسة كبيرة نشاط ودعم ان كل المعطيات المتوفرة ممتازة

عاطفياً: عليك أن تكون صريحاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، عندها تتعقد الأمور أكثر فأكثر.

صحياً: تقوم بتمارين رياضية بين وقت وآخر إلا أن ذلك لا يكون عن اقتناع وهواية بل لأنك مجبر على ذلك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 15-4-2021

مهنياً: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدّاً لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.

عاطفياً: حاول ان تنظر الى محاسن الحبيب وإيجابياته وتمسّك بها وكن متسامحاً معه إلى أقصى حد.

صحياً: انفعالاتك المفاجئة غالباً ما تكون نتيجة التوترات العصبية التي تواجهك في مجالك المهني.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 15-4-2021

مهنياً:يوم ايجابي مميز يقدم لك مشروعا مهما وتخطط لسفر او تقوم به او يقدم لك عرضا مهنيا يجعلك مرتاحا للاوضاع وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك

عاطفياً: لا تسمح لبعض المغرضين التدخل في حياتك العاطفية وتشويش العلاقة بينك وبين الشريك.

صحياً: مع الاقتراب من منتصف هذا الشهر تصبح أشعة الشمس مؤذية نوعاً ما، فتجنّبها.

حظك اليوم برج القوس الخميس 15-4-2021

مهنياً: يوم ناري بامتياز يعطيك القدرة على التفاعل مع الاخرين بطريقة جيدة جدا ويقدم لك المساعدات والتعاطف تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود

عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال.

صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 15-4-2021

مهنياً: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورّطك في مواجهات، لكن تمهّل فهذا أفضل.

عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها.

صحياً: إبحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، قد يكون ذلك في العمل أو في العلاقة بالمحيط.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 15-4-2021

مهنياً: يوم رائع يجعلك تعمل بطريقة جيدة تتقدم تتفوق اخبار ممتازة تصلك من الخارج تطمئن بالك فيلمع نجمك وتنتعش حيويتك يوم مثمر وايجابي

عاطفياً: أعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، اتخذ القرار المناسب.

صحياً: إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-4-2021

مهنياً: يوم جيد تسنح لك الفرصة للمصالحة ولإعادة الامور الى مجراها الطبيعي مع من اختلفت معهم أخيراً.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات.

صحياً: إنه يوم مناسب للمّ الشمل ولإعادة العافية إلى صحتك.