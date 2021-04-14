/627015/موعد-مباراة-الأهلي-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقله

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق النصر في دورالـ32 من كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، علي ملعب الاسكندرية.

ويسعي المارد الأحمر في حصد الثلاث نقاط لتسهيل دوره في البطولة، حيث يرغب بالفوز بها هذا الموسم، وقد وتوج الأهلي بلقب كأس مصر في الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش في المباراة النهائية للمسابقة.

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القنوات التي تذيع مباراة اليوم

وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورتس .

ورفضت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري نقل مباراة الأهلي والنصر للقاهرة بدلاً من الاسكندرية أعلن عن قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة النصر غدًا الأربعاء في بطولة كأس مصر

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

فيما يواصل حمدي فتحي لاعب الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل التي يؤديها، وذلك على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

خاض حمدي فتحي تدريبات بدنية في الجيم قبل أن يستكمل مرانه بالجري حول الملعب ولمس الكرة، وفقا لبرنامج العلاج الذي يخضع له.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته، بينما إصيب محمد الناوي حارس مرمي الفريق بفيروس كورونا ويغيب عن مباراة اليوم، وذلك بعدما إجراي الفريق بالكامل مسحة طبية ظهر فيها عينه المسحة إيجابية، ومن المحتمل ان يغيب ايضاً عن مباراة القمة.