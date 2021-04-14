استرداد 12 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ6 مصريين فى لبنان

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد محمود عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجارى ، حيث بلغ عدد فرص العمل والعقود التى تم اعتمادها 21 منها 7 فرص عمل داخلية تم توفيرها ، والباقى عقود تم اعتمادها ، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 70 طلباً، وتم إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 12 شكوى وديا، وإحالة 4 شكاوى إلى القضاء، وما زال هناك 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 28 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
كما قام المكتب بعمل 6 زيارات للجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل المصريين ، فضلا عن زيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال لنفس الغرض، وعقد 4 اجتماعات ولقاءات مع العمالة المصرية للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها.
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