منظومة الرى ومساعدات مصر لليبيا.. حديث الصحف اليوم الأربعاء

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: تحديث نظم الرى على مستوى الجمهورية"، ذكرت صحيفة "الأخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضمان جميع عوامل نجاح وجدارة آليات تنفيذ تحديث وتطوير نظم الرى على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الرى وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضـى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الرى بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية، واطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الرى الذكى التى تعد من أحدث تقنيات الرى الزراعى فى العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة فى التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائد متعددة أهمها زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية للمحاصيل، وتوفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الــرى، ومـن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

ووجه الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون فى متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الرى والزراعة والإنتاج الحربى، كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الرى الحديث من مختلف جوانبها، والتى تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة فى هذا الصدد.

كما وجه الرئيس بإعطاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الرى الحديث، من خـلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلا عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الرى الحديث والذكى.

وتحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى ليبيا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طائرتى نقل عسكرى أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار سبها بليبيا محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولـة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف.

من جانبه، أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر قيادة وحكومة وشعباً للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والـشـدائـد، مؤكداً أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتحت عنوان "الفريق محمد فريد يشهد المشروع التدريبى - الفاتح - ٢٠٢١ بالمنطقة الجنوبية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى "الفاتح - ٢٠٢١" والذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذى استمر لعدة أيام وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى تضمنت عرض الإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك للتغلب على عناصر نطاق الأمــن ودفــع القوة الرئيسية لتحقيق المهام المخططة، والتخطيط لتطهير إحدى جزر البحر الأحمر وقرية حدودية من العناصر الإرهابية المتسللة، وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية، وقد ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية ودقة فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وفى الشأن الاقتصادى وتحت عنوان "1.5 مليار دولار فائضا فى ميزان المدفوعات"، ذكرت صحيفة "الأهرام "، أن البنك المركزى أعلن أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ 1,5 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى، مقارنة بعجز 9 مليارات دولار فى النصف الأول من العام، مما يعكس تجاوز الاقتصاد صدمة تداعيات فيروس "کورونا".

وأوضح تقرير للبنك أن صافى التدفق للداخل فى الحساب الرأسمالى والمالى ارتفع بمعدل 75.2٪، ليحقق 9.2 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية للاستثمار الأجنبى غير المباشر.

وأرجع التقرير ذلك إلى تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة "جائحة كورونا"، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بقوة فى الاقتصاد المصرى. وعلى صعيد المعاملات الجارية بميزان المدفوعات، ارتفع العجز 66.9٪، ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار فى النصف الأول من العام الماضى، وذلك على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة.

وتحت عنوان "تحفيز زراعة القطن لتوفير احتياجات الصناعة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفی مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين على زراعة القطن، ومضاعفة الرقعة الزراعية منه بهدف توفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج، التى يتم تطويرها من أجل إعادتها إلى سابق عهدها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن مع وزراء قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، والزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، والتجارة والصناعة، نيفين جامع، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.

وأوضح توفيق أنه من المقرر تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى مارس المقبل، لافتا إلى أن المصنع الذى يتم إنشاؤه حاليا على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريبا، سيسهم فى تحقيق نقلة كبيرة فى مجال صناعة الغزل والنسيج بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل/يوم، ما سيزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خاما للخارج.

وتحت عنوان "فيتش: انتعاش دخل الأسر المصرية فى 2025"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وكالة "فيتش سولوشنز" توقعت زيادة دخل الأسر المصرية بحلول 2025 نتيجة النمو الاقتصادى، واستقرار معدل التضخم.

أما صحيفة "الجمهورية"، فذكرت تحت عنوان "السيارة نصر 70 الكهربائية منتصف العام المقبل" أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أكد بدء أعمال لجنة تحديد مـواقـع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بالجيزة، يليها على مدى 4 أسابيع محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن عدد مـحـطـات الشحن المستهدفة حـوالـى 3000 محطة مزدوجة، ويتوقع بدء إنتاج السيارة “نصر70 E” الكهربائية بالكامل فى منتصف عـام 2022.

وأضاف أنـه يمكن شحن السيارة الـكـهـربـائـيـة بــشــواحــن متباينة السرعات، أبطأها الشواحن المنزلية بقدرة 3.2 كيلو وات ساعة والتى يتم توفيرها مع السيارة، وأخــرى بقدرة 3.7 كيلووات ساعة تحتاج إلى تجهيز بسيط لتوفير مخرج كهرباء “30 ــ 40 أمبير”، وثمنها حوالى 5 آلاف جنيه، والأخيرة قــادرة على شحن كامل البطارية فى 6 ــ 7 ساعات، وتتيح الشحنة الكاملة لبطارية السيارة E70 السير لمسافة 400 كيلو.

أمــا الـنـوع الثانى مـن الشواحن، والذى يتم استخدامه فـى أغلب المحطات العامة فى العالم سرعته 22 كيلو وات ساعة، وهو قادر على شحن كامل البطارية للسيارة E 70 فى أربع ساعات، وأخيـرًا فإن النوع الــثــالــث من الـشـواحـن يـكـون بسرعة تتعدى الـ 50 كيلو وات ساعة على التيار المباشر DC، وهذا النوع قادر على شحن البطارية فى 30 ــ 40 دقيقة، والتكلفة التشغيلية للسيارة 70 E على مدى 30 ألف كيلو متر توفر ما يقارب الـ 200 ألف جنيه عن السيارة المسيرة بالبنزين 92.

وعن تطورات ملف سد النهضة، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى اتصالا أمس مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المـتـحـدة.

واستعـرض وزير الخارجية آخر التطورات فى ملف سد النهضة، مؤكدًا ثوابت الموقف المصرى الداعى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا فى اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثانى دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عـن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها فى الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم الاتحاد الأفريقى فى هذا الشأن.

وأضافت الصحيفة أن وزيـر الخارجية قام كذلك بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمى تم من خلاله شـرح جميع أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

وتحت عنوان "النقض تؤيد إعدام خلية ميكروباص حلوان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محكمة النقض أيدت الحكم الــصادر مـن محكمة الجنايات بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان، وقضت برفض الطعن المقدم من المتهمين.