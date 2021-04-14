التعليم العالى: إغلاق كيانات وهمية دون ترخيص بالشرقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (Creative Academy) ، ومقرها (الزقازيق، برج الإصلاح الزراعى، الدور الرابع، أمام كوبرى عرابى، محافظة الشرقية) وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتمنح شهادات غير معتمدة فى مجالات مهنية، منها: العلاج الطبيعى.

كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية ابن رشد)، الكائن مقرها فى (ميدان القومية، خلف مستشفى الحرمين، محافظة الشرقية) وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعلن عن قبول الطلبة الحاصلين على الإعدادية والثانوية العامة، وتمارس عملها فى مجال التمريض.

وذكر التقرير أن لجنة الضبطية القضائية داهمت المنشأة المسماة أكاديمية تميز للعلوم والتكنولوجيا TAMAYOZ، والكائن مقرها ( 2 شارع أسامة بن زياد - أمام مسجد المدينة المنورة ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، لمزاولة أنشطة تعليمية بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة الوهمية المسماة أكاديمية علوم المستقبل والكائن مقرها ( 4 شارع الصفا والمروة الدور الأول – شارع موقف المنصورة – أمام مستشفى حمدى السيد – الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعى قبول خريجى الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات والمؤهلات العليا، وتمارس العملية التعليمية فى مجال التمريض - المساحة – الحاسب الآلى– اللاسلكى– الخط العربى) وتزعم تأجيل التجنيد، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة الأكاديمية البريطانية الحديثة( BMA ) والكائن مقرها (أول شارع مستشفى التيسير – أمام جراج مسجد القدس ومعهد السادات الأزهرى – الزقازيق – محافظة الشرقية) وتقوم بتقديم أنشطة تعليمية دون ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق الكيانات الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.