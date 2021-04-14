الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر.. وتؤكد: يجوز إخراجها نقودا بدل الحبوب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإفتاء، فى إنفوجراف نشرته صفحتها على "فيسبوك"، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الأضحى.

وأفادت بأنه يجوز إخراز زكاة الفطر نقودًا بدلا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.