حبس المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها فى السيدة زينب 4 أيام

قررت نيابة جنوب القاهرة بزينهم، حبس المذيعة "ر. ص" المتهمة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب، بسبب إبلاغه عن مكان اختباء زوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين" وإرسالها للمعمل الجنائي، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن واستدعاء الجيران وأهلية المجني عليه، لسؤالهم حول الواقعة.

ومثّلت المتهمة بقتل زوج شقيقتها جريمتها أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، وتفاصيل الجريمة وأسباب ودوافع قتل المجنى عليه.

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة لعدد من الأشخاص.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة؛ إذ اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.