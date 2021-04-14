/627017/موعد-مباراة-بيراميدز-اليوم-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويسعي فريق بيراميدز الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط خاصة بعد خروجه من بطولة الكنفيدرالية أمام فريق الرجاء المغربي بهزيمة 3/0، ، وعلى الجانب المحلي فقد فاز بيراميدز بثنائية نظيفة أمام أسوان في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 6 من الشهر الماضي ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز

ويرغب بيراميدز في الخروج من القاء اليوم مقتنص الثلاث نقاط ليضمن المنافسة داخل المربع الذهبي مع الكبار ، بينما يأمل أبناء محمد عبدالعظيم الخروج من المباراة محقق نتيجة إيجابية تحت القيادة الفنية الجديدة.

ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 25نقطة ، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 25نقطة.

القنوات الناقله

وتذاع المباراة علي قنوات أون تايم سبورت 3، التي تذاع مباريات كأس مصر.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد توفيق علي جبر ، أحمد سامي ، طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ، إريك تراوري ،إسلام عيسى

خط الهجوم: عبد الله السعيد ، جون أنطوي ، رمضان صبحي،

التشكيل المتوقع لفريق مصر المقاصة

في حراسة المرمى: محمد كوكو

في خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد صبيحة، أسامة عزب، محمد الدسوقي

خط الوسط: باولن فوافي، هشام محمد، خالد أوتشو، مفتاح طقطق الهجوم: باسم مرسي، شميلس بيكلي.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات مصر المقاصة كانت امام فريق سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.