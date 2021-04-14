إفريقية النواب تناقش بيان وزير الخارجية.. غدًا

/627019/إفريقية-النواب--تناقش-بيان-وزير-الخارجية-غدا

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اجتماعها، غدا الخميس، برئاسة النائب شريف الجبلي، لدارسة ما ورد في بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، فيما يخص الشأن الإفريقي.

بيان وزير الخارجية

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، قد استمع إلي بيان وزير الخارجية سامح شكري بجلسته المعقودة يوم الثالثاء26 من يناير2021، فى إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة.

طلبات مناقشة عامة

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وافق خلال جلسته العامة علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي.