/627020/تعرف-على-معلق-مباراة-ليفربول-وريال-مدريد-اليوم-الاربعاء-والتشكيل-المتوقع

يستعد فريق ليفربول اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مواجهة حاسمة في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال.

ويعلق على المباراة حفيظ دراجي، عبر قناة beIN sports 1 HD premium.

موعد مباراة الأهلي اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقله

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا beIN 4K HDR beIN Sports 1 HD Premium BT Sport 2 HD beIN Sports Connect Virgin Media Two

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا ويحتاج الريدز للفوز بفارق هدفين حتى يتمكن من الصعود للدور القادم من البطولة، على أن تقام مواجهة مانشيستر سيتي و بورسيا دورتموند في تمام التاسعة.

يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان، الموافق 13 أبريل يواجه نادي بايرن ميونخ فريق باريس سان جيرمان مباراة الإياب في دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أوروبا، وفي نفس التوقيت وفي البطولة أيضا يواجه نادي تشيلسي فريق وبورتو.

يوم الأربعاء 2 رمضان الموافق 14 أبريل يواجه فريق ليفربول نادي ريال مباراة الإياب في دور الثمانية من دوري ابطال أوروبا، وفي نفس التوقيت وفي البطولة أيضا يلعب نادي مانشستر سيتي مع فريق بروسيا دورتموند، وأيضا يقابل نادي بيراميدز نادي مصر المقاصة ضمن مسابقة الدوري المصري.

يوم السبت 5 رمضان الموافق 17 أبريل يواجه نادي مانشستر سيتي، فريق تشيلسي في النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويوجه في اليوم نفسه نادي بيراميدز فريق غزل المحلة ضمن مباريات الدوري المصري.

يوم الأحد 6 رمضان الموافق 18 أبريل يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك المباراة المؤجلة من الدور الأول من بطولة الدوري المصري، وفي اليوم نفسه في الدوري الإيطالي يواجه يوفنتوس نادي أتالانتا.