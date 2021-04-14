عيار الذهب 24 يساوي 872 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأربعاء وأفضل موعد للشراء

/627021/عيار-الذهب-24-يساوي-872-جنيها-تعرف-على-أسعار-الأربعاء-وأفضل-موعد-للشراء

ارتفعت أسعار الذهب المصري، اليوم الأربعاء، الموافق 14 أبريل 2021، بمقدار 4 جنيهات تقريبًا.

ونقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

عيار الذهب 24 يساوي 872 جنيها مصريًا، بينما عيار الذهب 21 يساوي 762 جنيها مصريًا، أما عيار 18 يساوي 654 جنيها مصريًا، والجنيه الذهب يساوي 6014 جنيها.

كما تسجل أونصة الذهب في المعاملات الفورية سعر دون 1744 دولار للأوصنة.

بينما قفز مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وهى أكبر زيادة منذ أغسطس 2012، بعد صعوده 0.4% في فبراير.

وارتفع الدولار لفترة وجيزة عقب نشر تلك البيانات، قبل أن يغير مساره ويتراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وتنتظر الأسواق بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر مارس والتي ستنشر يوم الخميس.

وهبط مؤشر الدولار 0.29 % إلى 91.828 في أواخر جلسة التداول، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مارس.

وتضررت العملة الخضراء أيضًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

فيما ينصح عدد من تجار المشغولات الذهبية المستهلكين بشراء الذهب في الفترة الحالية، وخاصة بعد التراجع الكبير الذي حدث في سعر الجرام خلال الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي نحو 44 جنيهًا للجرام الواحد خلال الشهر الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا في تصريحات تلفزيونية: "إن هذا الوقت أفضل لشراء المشغولات الذهبية والاحتفاظ بها، خاصة بعد التراجع الذي شهده الجرام في الشهر الماضي".

واتفق معه ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ناصحا من يريدون شراء الذهب لاتخاذه ملاذًا آمناَ أو للزينة أن يشتروه في الأيام الحالية.

حركة البيع والشراء في سوق الذهب

وذكر نجيب، أن الذهب سيعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه مع حدوث انخفاضات كبيرة في الذهب بالبورصات العالمية يعاود المستثمرون الشراء مرة أخرى بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى عودة ارتفاعه وهو ما ينعكس على الأسعار بمصر أيضًا.

وأضاف نجيب، أنه رغم تراجع الأسعار إلى هذا المستوى إلا أن حركة البيع والشراء بالسوق ضعيفة.