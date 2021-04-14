/627022/وزير-خارجية-تركيا-مرحلة-جديدة-في-العلاقات-مع-مصر-واجتماع-مرتقب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن اجتماع تركي مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، مشيرًا إلى أن العمل جار بين الجانبين لتحديد الموعد.

وأكد وزير الخارجية التركي أن هناك "مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين اليوم الأربعاء تعليقا على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو إن "عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير".

وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و"يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة".

تهنئة بحلول شهر رمضان

فيما هنأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت الماضي، نظيره المصري، سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وزير الخارجية يغازل مصر

وكان قد غازل وزير الخارجية التركي تشاويش أغلو مصر عندما قال، إن "الطريقة الأكثر عقلانية لعودة العلاقات المصرية التركية تكون عبر الحوار والتعاون مع تركيا بدلًا من تجاهلها".

وأوضح في مقابلة على قناة "إن تي في" التركية، أنه وبتفويض من إردوغان أجرى اتصالات مختلفة مع مصر في السابق، إلا أن التوازنات في ليبيا أدت إلى توتر العلاقات قليلًا.

سامح شكري يتحدث عن الأطر القانونية

بينما قال سامح شكري وزير الخارجية، إن "الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي".