فيديوجراف- نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه

جدة - نرمين السيد - لا شك أن قضية المياه أحد أهم التحديات المعاصرة، وأن التحولات المناخية قد تزيد الأمور تعقيدا فى كثير من مناطق العالم، مما يتطلب وعيا وطنيا وإقليميا ودوليا بقضايا المياه، وحتى فى حالة الوفرة المائية فالحفاظ على الماء وترشيد استخدامه أمر مطلوب.





وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كتابا قيما للمكتبة الإسلامية بعنوان "نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه"، إداركا منه بأهمية هذه القضية. وشدد على أن الماء يصنع الحضارات ومقصد لحفظ النفس، وأن السقيا من أفضل الأعمال، كما أنه يعد من صور النعيم فى الآخرة، لافتا إلى أن الحفاظ على الماء ضرورة شرعية حث عليها النبى، والإسلام نهى عن تلويث المياه وإفسادها.

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