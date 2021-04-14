وفاة كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر متأثرا بـ كورونا

أعلنت إبراشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية عن وفاة القمس أنسيمس رزق، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، متأثرا بفيروس كورونا، بعد صراع عدة أسابيع مع الفيروس داخل أحد المستشفيات، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء من كنيسة الإبراشية بحضور الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وباقي الكهنة.
وكان القمص أنسيمس رزق اشتهر إعلاميا عندما حضر داخل المسجد صلاة الجمعة أثناء افتتاح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أحد المساجد الجديدة بمركز ومدينة ميت غمر وكان أنسيمس نائبا للكنيسة وقتها.
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