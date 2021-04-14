الجريدة الرسمية تنشر قرار حكومى بإخراج عدد من المسطحات من عداد الأراضى...

نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ومنها إخراج عدد من المسطحات بمحافظات القاهرة والبحيرة وقنا وبنى سويف من عداد الأراضى الأثرية.

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