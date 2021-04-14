/627029/قيمة-زكاة-الفطر-في-رمضان-2021-وحكم-الممتنع-ومتى-يتم-إخراجها

حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر للعام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف علام، أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

متى يتم إخراج الزكاة

وأشار المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

هل إخراج الزكاة فرض؟

زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرجها عن جميع أسرته الزوجة والأبناء.

ويجوز إخراج زكاة الفطر مالًا أو حبوب من قوت أهل البلد.

حكم زكاة الفطر

شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أما الفقير المعسر الذي لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فلا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه غير قادر.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

شرع الله تعالى زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه.

حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

عقوبة مانع الزكاة في الدنيا

عقوبة من يمتنع عن إخراج الزكاة، يعذبه الله في الدنيا بأمور عدة، منها أن لا يبارك الله له في ماله، ويُسلط عليه الفقر والحاجة، والأمراض، وله في الآخرة عذاب أليم.

كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا".