/627023/خالد-أبوالوفا-يدعوا-المواطنين-إلى-سرعة-التسجيل-وأخذ-لقاح-كورونا

دعا النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة سوهاج المواطنين، سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المصرية لتلقي لقاح كورونا لاسيما بعد تزايد أعداد المصابين خلال الموجة الثالثة.

خالد أبو الوفا: مصر من أوائل الدول التى تلقت اللقاح

وأوضح النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من أولى الدول التي حصلت علي اللقاح وذلك للعلاقات الوطيدة والطيبة مع الدول المنتجة للقاح، كما أشار إلى أنه يثق في قدرة القيادة السياسية على توفير اللقاح في وقت قصير لكل المواطنين على مستوى الجمهورية لحمايتهم من وباء فيروس كورونا.

مجلسي النواب والشيوخ يتلقون لقاح كورونا

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، ورئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد تلقى كلًا من الغرفتين اللقاح خلال الأيام الجارية.

وكان أعضاء مجلس النواب، قد بدأو في تلقي لقاح فيروس كورونا في قاعة 25 / 30 بالمجلس، حيث يتقدم العضو لملئ الاستمارة والبدء فى أخذ اللقاح، وكان النائب طارق الخولى، هو أول البرلمانيين.

كما بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اجراءات تطعيم أعضاء مجلس الشيوخ بلقاح كورونا، حيث يتناوب الأعضاء من الحاضرين على أخذ اللقاح بقاعة البهو الخاصة بمجلس الشيوخ، بحضور فريق طبي متخصص من وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الطبي بمجلسي النواب والشيوخ.