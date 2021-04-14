/627025/نجم-بايرن-ميونخ-أتمنى-فوز-باريس-سان-جيرمان-بلقب-أبطال-أوروبا

أعلن الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ، عن تمنيه بفوز فريق فوز باريس سان جيرمان بلفب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال بافارد في تصريحات لشبكة "مونت كارلو" عقب المباراة: "المباراة كانت في قمة الصعوبة، وباريس اهدر الكثير من الفرص ونحن أيضاً نفس الشئ.

وتابع قائلاً: "كان يجب ان نحقق الفوز في مباراة الذهاب، ولكن باريس يستحق وانا كفرنسي اتمكني تحقيق باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا”.

ونجح سان جيرمان في إقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري الأبطال، رغم التعادل 3-3 في مجموع المباراتين، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الأرض.

محمد عمارة:رمضان صبحي «يبقي مجنون لو كان رفض عرض بيراميدز»

واستفاد فريق باريس سان جيرمان بنيجة الإياب الذي أقيم الأسبوع الماضي على أرض ملعب أليانز أرينا معقل النادي الألماني وفاز به الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدفين، ليطرد الفريق الباريسي حامل لقب بطولة التشامبيونزليج النسخة الماضية، ويصعد إلى دوري نصف نهائي للبطولة.

نجح فريق بايرن ميونخ على عكس سير اللقاء بتسجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول المقام بينهما ضمن منافسات جولة الإياب لدوري ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل هدف البافاري تشوبو موتينج الذي نجح بمتابعة تسديدة كومان ويضع الكرة في شباك الفريق الباريس برأسه.

موعد المباراة

ومن ناحيه اخري يستعد فريق ليفربول اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، مواجهة حاسمة في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال.

وذلك بعد ان تلقي الريدز هزيمه أمام فريق ريال مدريد بنتيجة 3/1 احرز الهدف الوحيد محمد صلاح.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كاباك، فيليبس، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس.