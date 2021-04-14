/627026/طعنته-وجلست-بجواره-اعترافات-مثيرة-لمذيعة-مشهورة-قتلت-زوج-شقيقتها

سددت في صدره 4 طعنات، أسفرت عن مصرعه في الحال وجلست بجواره دون أن تهرب أو تقاوم، وعندما جاءت الشرطة اعترفت بكل شيء.

تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل جريمة قتل رانيا صفوت، مذيعة برنامج راديو في السكة، لزوج شقيقتها، بأنها سددت في صدره 4 طعنات أسفرت عن مقتله على الفور قبل نقله إلى المستشفى.

قتلته بأربع طعنات

النيابة العامة انتقلت إلى مكان الحادث وعاينت مسرح الجريمة، وتبين أن المتهمة رانيا قتلت المجني عليه، عن طريق ذهابها إلى المطبخ وسحبت سكينًا وقتلته بأربع طعنات.

المشكلة بدأت بسبب اتهامها له بالابلاغ وحبس زوجها، وبالتالي نشبت خلافات بينها وبينه، تطورت هذه الخلافات إلى التشابك بالأيدي ثم قتله.

وعند وصول الشرطة، اعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة بحجة أن المجني عليه قام بإبلاغ الشرطة عن زوجها بتهربه من أحكام قضائية من دفع الضرائب.

لم تحاول الهروب

التحريات قالت إن المجني عليه تُوفي نتيجة تأثره بإحدى الطعنات في منطقة القلب.

المتهمة لم تحاول الهروب، وجلست بجانب جثة المجني عليه حتى حضر ضباط قسم شرطة السيدة زينب وتم القبض عليها.

الواقعة حدثت في وجود شقيقتها

التحريات قالت إن الواقعة حدثت في وجود شقيقتها، والتي حاولت إسعاف زوجها بعد سقوطه على الأرض، ولكنها فشلت.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على أداة الجريمة سكين، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث بحجة وجود خلافات بين المجني عليه وزوجها وهي، بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية عنه.

وبعد تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لم تقصد قتله

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب، اعترفت بعدما وجهت لها النيابة تهمة القتل، أنها لم تقصد قتل المجنى عليه.

مشاجرة عادية وعتاب

وأكملت المذيعة أن الواقعة بدأت بمشاجرة عادية بعدما علمت بأنه أبلغ بعض الأشخاص الذي يدين زوجها لهم بمبالغ مالية عن مكانه، وأنها توجهت لمنزل والدتها في السيدة زينب، لمعاتبته ثم تطور الكلام بينهما لمشادة كلامية تحولت لمشاجرة، فتوجهت للمطبخ وحصلت على سكين، ووجهت طعنات تجاه جسده، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والتصريح بالدفن واستدعاء الجيران وأهلية المجني عليه، لسؤالهم حول الواقعة.

اعترفت تفصيليا بالواقعة

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة؛ إذ اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، ليتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.