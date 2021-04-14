/627028/السعيد-عمارة-طالبنا-تعميم-اللقاح-وآثاره-الجانبية-بسيطة

أشاد النائب السعيد عمارة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بفاعلية وأمان لقاح فيروس كرونا،مشيرا إلي تواجد الأطقم الطبية فى مجلسي النواب والشيوخ لتطعيم النواب باللقاح خاصة مع بدء الموجة الثالثة.

وأشار النائب السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، إلي ضرورة أخذ اللقاح، مؤكدًا على أن آثاره الجانبية مثلها مثل اي لقاح عادي.

السعيد عمارة: طالبنا بالبرلمان تعميم اللقاح

وقال النائب السعيد عمارة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النوا،ب فى تصريحات خاصة لموقع "تحيامصر"، إن النواب طالبوا بتعميم اللقاح على كل المواطنين وليس فقط النواب واسرهم.

وطالب السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، كل من تنطبق عليه شروط تلقي اللقاح فى المرحلة الأولي، سرعة التوجه لتلقي اللقاح فى الأماكن المخصصة.

كما شدد عضو مجلس النواب، السعيد عمارة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى رمضان، حتى نتلافى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت السعيد عمارة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن هذه الاجراءات تأتي للحفاظ على صحة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية خاصة فى شهر رمضان الكريم.

تطعيم أعضاء البرلمان بلقاح فيروس كرونا

جاء هذا بعد تلقي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ تطعيمات لقاح فيروس كرونا المستجد خاصة بعد وفاة عدد من النواب متآثرين بإصابتهم بفيروس كرونا.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قد أعلن عن تلقي الأعضاء لقاح الفيروس خلال هذا الإسبوع.