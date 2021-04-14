/627030/قبل-العودة-اليوم--ماذا-قدم-علي-لطفي-في-آخر-مباراة-مع-الأهلي

يعود علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي من جديد لحراسة مرمى الفريق، وذلك خلال المباراة التي تجمع المارد الأحمر بفريق النصر ببطولة كأس مصر، بسبب إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى موقوف عن هذه المباراة بسبب كثرة الإنذارات. ويشارك علي فترات متباعدة مع الفريق بسبب تألق محمد الشناوي المستمر والقدرة على الحصول على فرصة حقيقية في حراسة مرمى الفريق.

فيما آخر مشاركة للحارس مع الأهلي كانت في شهر يناير الماضي، وتحديدا في أواخر الشهر السفر إلي قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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ولعب علي لطفي المباراة وواجهته مباراة نادي المقاولون العرب، وكان المارد الأحمر يحقق الفوز بثلاثية ، وكان هدفين ، وكان يقدم مباراة جيدة كالعادة ، مقابل خدمات خاصة مقابل مقاعد الجلوس على مقاعد البدلاء ، واللعب الأساسي. جربت جماهير بالتعاقد.

قائمة الأهلي لمباراة النصر

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات المذاعة للقاء

وتذاع المباراة علي قناة أون تايم سبورتس .

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته، بينما إصيب محمد الناوي حارس مرمي الفريق بفيروس كورونا ويغيب عن مباراة اليوم، وذلك بعدما إجراي الفريق بالكامل مسحة طبية ظهر فيها عينه المسحة إيجابية، ومن المحتمل ان يغيب ايضاً عن مباراة القمة.