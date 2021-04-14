مدبولى يناقش القضايا والملفات ذات الأولوية فى اجتماع الحكومة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسى لمصر، والتى أكدت عمق العلاقات بين مصر وتونس، وعكست مناقشات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس قيس سعيد، رغبة مشتركة فى تعزيز التعاون بينهما بمختلف المجالات، كما أكدت توافر إرادة قوية للارتقاء بهذا التعاون إلى آفاق أرحب، مع أهمية التضامن والتكاتف فى مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقا من الدور المهم الذى تقوم به مصر فى المنطقة، ومكانتها المتميزة، بفضل حالة الاستقرار وقوة الموقف الداخلى الذى تشهده حاليا، إضافة إلى النهضة التنموية التى تحدث فى مختلف القطاعات.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذى افتتحه رئيس الجمهورية، منذ أيام، مؤكدا أنه يعد صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، كما أنه يعتبر الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، ويمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية، مطالبا كافة الوزارات والجهات الحكومية بالاستفادة من الإمكانات المتوافرة بهذا المجمع.

وأعاد رئيس الوزراء التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار فيروس كورونا، خصوصًا مع تزايد أعداد المصابين خلال هذه الفترة، مع قيام الجهات المعنية بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، ومراعاة عدم التزاحم والتكدس فى الأسواق والأماكن العامة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.