وزير الخارجية يلتقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، يان كوبيتش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، بالقاهرة. جاء ذلك للتباحث حول مستجدات الوضع فى ليبيا امتدادًا للجهود المصرية الرامية إلى مواصلة دعم التسوية السياسية فى ليبيا.

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