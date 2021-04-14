العدل تنظم مواعيد العمل للموظفين خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأرسلت الوزارة مخاطبات للمحاكم بشأن العمل فى شهر رمضان، تضمن أنه بهذه المناسة يتم التنبه على العاملين بالمحكمة والجزئيات التابعة لها أن مواعيد الحضور والانصراف خلال الشهر الكريم.. كالآتى:
بالنسبة للموظفين الرجال يكون الحضور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا على أن يكون الانصراف الساعة الثانية بعد الظهر، وبالنسبة للسيدات يكون الحضور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا على أن يكون الانصراف الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
أما بالنسبة لموظفى الخزينة والتحصيل التابعين للمحكمة وجزئياتها يكون الحضور الساعة التاسعة والنصف صباحًا على أن يكون الانصراف الساعة الثانية بعد الظهر، وبالنسبة لوظائف الخدمات المعاونة والحرفية الحضور الساعة التاسعة صباحًا على أن يكون الانصراف الساعة الثانية بعد الظهر.
كما ينبه على جميع العاملين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وأن تلك المواعيد سالفة لا تخل بنظام العمل بالمحكمة وجزئياتها وفى حالة مخالفة ما تقدم سيتم الإحالة للتحقيق للأحكام الواردة بلائحة الجزاءات وبكل حسم والصادرة من معالى وزير العدل.
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