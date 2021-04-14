الداخلية تطلق المرحلة 17 لـ"كلنا واحد" بتخفيضات تصل لـ60%

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ17 من مبادرة "كلنا واحد" اعتبارًا من يوم 15 مارس ولمدة شهر؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





يأتى ذلك لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية "إستراتيجية– أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس ومفروشات، مستلزمات طبية وقائية؛ بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.

ونشرت وزارة الداخلية بيانًا توضح فيه الأماكن والسلاسل التجارية الكبرى، حيث وصلت الأماكن إلى 750 فرع على مستوى الجمهورية من بينها: خير زمان، هايبر وان، سبينيس، كارفور، أولاد رجب، العابد، عبدالله العثيم، الفرجانى، هايبر الشرق، خير بلدنا، إكسيبشن، الراية، المحلاوى، هايبر الشرقية، هايبر بلس وعيد لبيب، مول القاهرة، كازيون، أوسكار، أسواق فتح الله.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وأعلنت الوزارة التنسيق مع عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين لإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية؛ لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية، والصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% لـ60%، إلى جانب التنسيق مع مسئولى عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة استاد القاهرة الدولى وذلك خلال فترة المبادرة.

وفى نفس السياق تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.