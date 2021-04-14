«الإنتاج الحربى» و«قطاع الأعمال» توقعان بروتوكولات تعاون لتوريد الأخشاب

جدة - نرمين السيد - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكولات تعاون فى مجال توريد الأخشاب.





وتم توقيع البروتوكولات بين الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع، وشركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى" التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء صلاح الدين حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.



وأعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن ترحيبه بمواصلة التعاون المثمر مع كلا من وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم الصناعة الوطنية، وذلك فى إطار جهود النهوض بالشركة التجارية للأخشاب وتنفيذ استراتيجية طموحة للمساهمة فى تأمين واردات مصر من الأخشاب لتوفير المدخلات من المواد الخام المطلوبة للتوسع فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى نظرا للطلب المتزايد على هذه المدخلات والتى تمثل جانباً كبيراً من فاتورة الاستيراد مما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة للأثاث والمنتجات الخشبية المصرية بالداخل والخارج وزيادة الإستثمار فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية وزيادة الصادرات منها.

وأكد الوزير توفيق أن الشركة التجارية للأخشاب لديها خبرة كبيرة فى مجال استيراد و تجارة وتوريد وتصنيع الأخشاب بكل أنواعها، ولها علاقات قوية مع أكبر منتجى الأخشاب حول العالم، مشيرا إلى أنه بموجب هذه البروتوكولات ، تقوم التجارية للأخشاب بتوفير كل الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكل أنواعها والتى تطلبها الهيئة العربية للتصنيع وشركة حلوان للصناعات الهندسية والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.



من جانبه، أوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التكامل بين "الإنتاج الحربى" ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة، معربا عن تطلع وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة التجارية للأخشاب التى تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات المصرية العاملة فى مجال استيراد وتوريد وتصنيع الأخشاب.

وأشار الوزير مرسى إلى أنه سيتم بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين توفير الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بكل أنواعها لشركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى" التى تعد من أبرز الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية والتى تمارس نشاطها منذ الخمسينات، منوها بأن مهمة وزارة الإنتاج الحربى الرئيسية هى تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية، وإلى جانب ذلك تحرص وزارة الإنتاج الحربى على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدولة.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، مثمنا التعاون الجاد مع وزارة قطاع الأعمال، لتعميق التصنيع المحلى فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وأشار التراس إلى الإتفاق مع الشركة التجارية للأخشاب على تدبير كل احتياجات وحدات العربية للتصنيع من أفضل أنواع الأخشاب والأسعار المناسبة، مؤكدا على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام فى مواعيد التسليم، ومشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق فى مشروع تأثيث وفرش مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية والتى تتولى تنفيذه الهيئة العربية للتصنيع، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية.

ووقع البروتوكولات اللواء كامل هلال رئيس الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، والمهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، والمهندس خالد زكى رئيس شركة حلوان للصناعات الهندسبة، والمهندس محمود أبوجبل السقا العضو المنتدب التنفيذى للشركة التجارية للأخشاب.