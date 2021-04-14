الأرصاد: درجة الحرارة تصل 40 الأحد المقبل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه عن تصاعد لافت فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حتى تصل إلى 40 درجة مئوية، وهو ما يؤثر على الصائمين خلال الشهر الفضيل.

ارتفاع فى درجات الحرارة

ووفقًا للبيان الذى أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة سوف تشهد تصاعدًا خلال الأيام المقلبلة حيث طقس الاثنين يشهد وصول درجة الحرارة العظمى بين 29: 32، شديد الحرارة جنوبًا ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 35:38 لطيف ليلًا ودرجة الحرارة.

بداية الموجة الحارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، فإنه من المتوقع أن يسود طقش شديد الحرارة نهارًا ودرجة الحرارة العظمى بين 17: 40، معتدل ليلًا ودرجة الحرارة الصغرى بين 20: 22.

كما أشارت الهيئة فى البيان المنشور لها، أن يوم الاثنين المقبل سيشهد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاط رياح على السواحل الشمالية.

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