قبل مواجهة اليوم الاربعاء.. تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلي في كأس مصر

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يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الاربعاء أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور الـ32 من كأس مصر علي استاد الاسكندرية.

موقع دوت الخليج الإخباري

وإليكم أهم وابرز تاريخ النادي الأهلي في بطولة كأس مصر.

قبل العودة اليوم .. ماذا قدم علي لطفي في آخر مباراة مع الأهلي؟

تأهل المارد الأحمر في تاريخ للنهائي كأس مصر 52مرة، حيث كانت المباراة الأخيرة التي خاضها في البطولة أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بركلات الرترجيح لصالح الشياطين الحمر، وقد حقق فوزاً قاتلاً أمام الاتحاد ويصعد لنهائي كأس مصر.

خاض المادي الأهلي 51 نهائي في بطولة كأس مصر، ومن بينهما ، نجح في تحقيق الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ 36 مرة "منهم مرتين مشاركة مع الزمالك، بينما حقق الوصافة خلال 15 مناسبة خاض خلالها النهائي.

وحقق الأهلي لقبه الأول في كأس مصر بموسم 1923-1924، بعد الفوز على فريق السكة الحديد بنتيجة 4/1 لقاء الاعادة عقب نهاية المباراة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين حقق اللقب الأخير بعد فوز دراماتيكي على المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 في موسم 2016-2017.

وشهد موسم 1925-1926على أول لقب يخسره الأهلي في المباراة النهائية لكأس مصر، وذلك على يد فريق الاتحاد السكندري.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة 2/2.

موعد مباراة القمة

ويستعد لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الؤجلة منذ الدورالدوري الأول.

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من:

علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته، بينما إصيب محممد الشناوي حارس مرمي الفريق بفيروس كورونا ويغيب عن مباراة اليوم، وذلك بعدما إجراي الفريق بالكامل مسحة طبية ظهر فيها عينه المسحة إيجابية، ومن المحتمل ان يغيب ايضاً عن مباراة القمة.