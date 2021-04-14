الجامعة اليابانية تطبق أحدث تكنولوجيا لمعالجة الصرف الصحى ببرج العرب

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنه جرى استقدام التكنولوجيا الجديدة من خلال بروتوكول تعاون مع جامعة توهوكو فى اليابان.

وأوضح الجوهرى، إنه تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف بطاقة 200 متر3/يوم داخل الجامعة، ما يوفر المياه الصالحة لرى المسطحات الخضراء بالحرم الجامعى.

وأضاف رئيس الجامعة اليابانية، أنه تم استغلال التكنولوجيا الجديدة فى تنفيذ وحدة معالجة ثانية لمياه الصرف الصحى بقرية العادل بمركز سنورس بمحافظة الفيوم بطاقة 400 متر3/ يوم.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، تعتمد التكنولوجيا اليابانية على استخدام المعالجة الهوائية على الإسفنج المعلق بديلا عن أنظمة المعالجة البيولوجية التقليدية.

وتعمل هذه التكنولوجيا على إزالة المحتوى الأكسجينى الحيوى والكيميائى والميكروبات وأكسدة الأمونيا إلى نترات، لإنتاج مياه مطابقة للكود المصرى لإعادة الاستخدام.

وبدروها، قالت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية مصادر الطاقة بالجامعة اليابانية، إن هذا النظام للمعالجة يتميز بأنه لا يستهلك الطاقة اللازمة لأعمال التهوية، لافتة إلى أن التهوية تكون ذاتية عن طريق الاتصال المباشر بين المياه والهواء من خلال فتحات جانبية صممت لهذا الغرض.

وأشارت إلى أن هذا النظام ينتج كمية قليلة جدا من الحمأة، ويعطى كفاءة عالية فى إزالة الملوثات العضوية والغير عضوية، وله القدرة على إزالة البكتريا المسببة للأمراض والفيروسات والطفيليات بكفاءة عالية بإضافة الكلور في آخر مرحلة للمعالجة.

وأضافت جمال الدين، أن هذه المنظومة توفر حوالى 40% من مساحة الأرض المطلوبة فى المحطات التقليدية، فضلا عن كونها أقل تكلفة فى الإنشاء إذ تتكلف الوحدة حوالى 4 ملايين جنيه مقابل 7 ملايين جنيه للمحطة التقليدية.

وأوضحت عميد كلية مصادر الطاقة، أن المحطة تتميز بمعدل استهلاك طاقة منخفض جدا "25-30%" عن الطاقة المطلوبة فى المحطات التقليدية، وأقل تكلفة فى الصيانة والتشغيل بحوالى 50% بالإضافة إلى سهولة عملية التشغيل.