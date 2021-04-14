ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وطقس حار بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء حار على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
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