شكرى يبحث مع المبعوث الأممي الوضع في ليبيا

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، امتدادًا للجهود المصرية الرامية إلى مواصلة دعم التسوية السياسية في ليبيا.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إن الجانبين يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا.
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