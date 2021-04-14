قرار جمهورى بتجديد تعيين صالح عبد الرحمن رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 148 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام، اعتبارا من 10 أبريل 2021، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

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