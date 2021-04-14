غدًا.. «الأعلى للإعلام» يسلم التراخيص للقنوات والمواقع التى وفقت أوضاعها

جدة - نرمين السيد - ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن، سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك، علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع.

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