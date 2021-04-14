وزير التعليم العالي يتلقى تقريراً حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري خلال...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر مارس الماضي.

أوضح التقرير أن المعهد حقق إنجازاً جديداً على مستوى تصنيف SCImago الدولي، حيث جاء المعهد في المرتبة الأولى محلياً بمؤشر تأثير الابتكار، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط بمجال الطاقة، والمركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية بمجالي الطاقة والكيمياء.

وأضاف التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالمياً (٣٥) بحثا، والمشاركة في (٧٤) ورشة عمل وندوات.

وتضمن التقرير أيضاً قبول (٣) مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: "دراسة النشاط الحفزي لمركبات البيروفسكايت ذات المسامات الهيكلية الشكل"، و"تحضير وتقييم أغشية ترشيح نانوية ذاتية التنظيف لإزالة بعض الملوثات العضوية من مياه الصرف الصناعي"، و"تحضير كربون مسلفن من بقايا الشاي كحفاز حامضي لإنتاج اقتصادي لوقود الديزل الحيوي".

وأشار التقرير بتجديد اعتماد شهادة ISO 17025 فى معامل المعهد للعام الحادي عشر على التوالي، من قبل المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك".