الأعلى للإعلام: تسليم تراخيص القنوات والمواقع التي وفقت أوضاعها.. غدًا

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الخميس، احتفالًا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

ووجه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون المشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذًا له لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونًا لذلك، علمًا بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المُخوَّلة له قانونًا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.