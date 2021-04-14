مدبولي: تشكيل لجنة للتنسيق مع بعثة البنك الدولي

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أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، حرصه على مساعدة مصر، في وضع منظومة فعالة لتسجيل العقارات، بما يحقق هدف الحكومة في حماية الملكيات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع ممثلى بعثة البنك الدولى المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات.

مدبولي: كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضى، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.

مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذى سيتم تطبيقه تجريبياً فى بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.

الحكومة ترحب بأية مقترحات

وأعرب مدبولى عن ترحيب الحكومة بأية مقترحات من جانب خبراء البنك الدولى، من واقع دراستهم للوضع الحالى للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.

وعرض ممثلو بعثة البنك الدولى مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضى، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها فى بعض الدول.

وفى ختام العرض، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر فى وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضى والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة فى تسجيل العقارات وحماية الملكيات.

تشكيل لجنة للتنسيق مع بعثة البنك الدولي

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولى، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي، ودمج مقترحات خبراء البنك فى المنظومة التى ستنشئها الحكومة.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

بينما تحدث اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن العديد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها ارتفاع إصابات فيروس كورونا الفتاك.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

وكشفت وزيرة الصحة، عن أن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال هذه المرحلة، يستوجب التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية وخصوصاً إرتداء الكمامة.

موقف تلقي لقاح كورونا

كما عرضت الوزيرة موقف تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه تم تجهيز وافتتاح 193 مركزاً لتلقي اللقاح للمواطنين حتى الآن، كما عرضت جانباً من موقف إعطاء اللقاح لعدد من الجهات، إلى جانب استعراض جهود تجهيز أرض المعارض لتقديم اللقاح لعدد أكبر من المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية مع تزايد الأعداد المتوافرة من اللقاح خلال الفترة المقبلة.

أرض المعارض بطاقة 10 آلاف شخص

ولفتت إلى أن أرض المعارض ستصل الطاقة الإستيعابية لها إلى حوالي 10 آلاف شخص يومياً، وتتضمن استراحة انتظار واسعة للمواطنين على مساحة 1500 م2، تضمن التباعد وتقليل الكثافة، ويتم تجهيز 75 عيادة ثلاثية، تضم كل عيادة مدخل بيانات وفريقاً طبياً للموافقة المستنيرة، ونقطة إعطاء اللقاح.

مد ساعات العمل

وأشارت هالة زايد، إلى أنه نظراً لظروف شهر رمضان المبارك، فقد تم مد ساعات عمل مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بعد الإفطار إلى الساعة 10 مساء.

كما دعت إلى أهمية توعية المواطنين من خلال مشاركة المعلومات الصحيحة حول هذه الخطوة التي تزيد طمأنة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك من خلال التأكيد على عدم تأثير اللقاح على الصيام أو التسبب في إبطاله.