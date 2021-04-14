/627056/تقديم-أحمد-الدريني-أسامة-الأزهري-يشرح-طباع-الصحابة-في-رجال-حول-رسول-الله

أوضح الدكتور أسامة الأزهري، كيفية تأثر طباع الصحابة رضوان الله عليهم من سيدنا رسول الله ﷺ، وذلك في برنامج رجال حول الرسول.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الصحابة قضية محورية بالنسبة لكل مسلم، موضحًا أن جيل الصحابة هم أول مرحلة من انتقال أنوار الرسالة والنبوة من دائرة الربانية إلى البشرية.

رجال حول الرسول يقدمه أحمد الدريني

وأضاف الأزهري، في برنامج رجال حول الرسول، والذي يقدمه أحمد الدريني، أن الصحابة أول جيل صبت فيه أنوار النبوة، لتخريج وتصنيع رجال وأناس مؤتمنين على فهم الوحي، وصُبّت فيهم مواريث النبوة بهيئتها الكاملة، إذ تشرفوا بمعايشة الرسول الكريم.

وذكر أن الصحابة كانوا واسطة العقد في علوم أهل الإسلام، ما بين مرحلة الأمة والحضارة الإسلامية على تاريخها الممتد لـ1400 سنة ومرحلة النبوة، لتبدأ تعلم وتنقل وتروي تفاصيل الهدي النبوي بتمامه.

أسامة الأزهري يعرف معنى الصحابي

وتطرق إلى تعريف الصحابي، قائلًا إنه كان يتم تعريف الصحابي بأنه كل من لقي الرسول محمد، مؤمنا به ولو مرة على ظهر الأرض، ومات على ذلك.

أسامة الأزهري يذكر مرحلة النبوة

وذكر الأزهري أن مرحلة النبوة هي اللحظة المقدسة والأهم لدى المسلمين، إذ أنها العمود الفقري الذي استندت إليه قضية الإسلام من أولها إلى آخرها.

وأضاف أن هدى النبي وصل إلى عدة حضارات، إذ صُنع على يد الرسول العطاء الهائل في المجالات والظروف كافة.

وأوضح أن الصحابة طبقة واحدة من حيث الصحبة، لكنهم يتفاوتون إلى حوالي عشر طبقات من حيث المكارم، والسبق في الإسلام والعلم والتفقه، وشدة وطول الملازمة للرسول.

مواعيد عرض رجال حول رسول الله مع أحمد الدريني

ورجال حول رسول الله، يذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على قناة dmc.

أسامة الأزهري وحامل المسك

وكان قدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، أولى حلقات برنامجه "حامل المسك" مع المنشد مصطفى عاطف على الراديو 9090 الساعة 2 ظهرا.

وقال الأزهري: نبحر طوال شهر رمضان تحت عنوان حامل المسك ونقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر.. ستكون طوال الشهر لنا معايشة مع عدد من الأكابر مضيفا أنه في كل حلقة سنرى المسك الذي ظهر من كل نبي من أنبياء الله .. هم صوت النور في ضمير البشرية وفي سائر الأمم والشعوب".

أسامة الأزهري يبدأ بقصة سيدنا آدم

وبدأ أولى حلقاته بلمحة وملخص من قصة سيدنا آدم وهو مشهد العلم مشيرا إلى أن ملخص مسيرة سيدنا آدم "العلم" ربنا يقول: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً * قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}.

الأزهري: أسباب سجود الملائكة لنبي الله آدم

وشرح الأزهري أسباب سجود الملائكة لنبي الله آدم، ونوه للقصة الجدلية في سورة البقرة قال تعالى {وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين}.

كما لفت النظر لنمط من السؤال يفترق بين سؤال الملائكة لما قالت: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا..} وسؤال بني إسرائيل.

فسؤال الملائكة كان سؤال تعلم أما سؤال بني إسرائيل فكان سؤال التفاف وخبث، مؤكدا أن هناك فرقًا كبيرًا بين سؤال الشغوف وآخر متحايل وخبيث.