«شيخ الأزهر صمم على حبسي»..25فيديو من ندوة الدكتور محمد الباز بموقع دوت الخليج ...«فيديو»

/627062/شيخ-الأزهر-صمم-على-حبسي25فيديو-من-ندوة-الدكتور-محمد-الباز-بموقع-تحيا-مصر-فيديو

شهدت ندوة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، بموقع دوت الخليج، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، العديد من التصريحات والمداخلات فيما يخص المنظومة الإعلامية وبداياته ونشأته مع اشتباكاته مع الأزهر الشريف وشيوخ الأزهر علي مدار الفترة الماضية.

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