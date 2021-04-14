فيديو وصور.. القوات المسلحة تجرى أعمال تعقيم لبعض المساجد الكبرى فى رمضان

جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومى فى رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، استكمالا لدور القوات المسلحة الوطنى فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا.





ونفذت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى التى تشهد إقبالا من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم وتم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة . وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائى واجهات المساجد والأرضيات والحوائط، واستخدمت فى أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج. يأتى ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وفى إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة لتطويع جميع إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة .

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