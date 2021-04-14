عبد الغفار يتلقى تقريرًا حول أنشطة بحوث البترول المصرى خلال مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - أوضح التقرير أن المعهد حقق إنجازاً جديداً على مستوى تصنيف SCImago الدولى، حيث جاء المعهد فى المرتبة الأولى محلياً بمؤشر تأثير الابتكار، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط بمجال الطاقة، والمركز الثانى على مستوى جمهورية مصر العربية بمجالى الطاقة والكيمياء.
وأضاف التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات المفهرسة عالمياً (٣٥) بحثا، والمشاركة فى (٧٤) ورشة عمل وندوات.
وتضمن التقرير أيضاً قبول (٣) مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: "دراسة النشاط الحفزى لمركبات البيروفسكايت ذات المسامات الهيكلية الشكل"، و"تحضير وتقييم أغشية ترشيح نانوية ذاتية التنظيف لإزالة بعض الملوثات العضوية من مياه الصرف الصناعى"، و"تحضير كربون مسلفن من بقايا الشاى كحفاز حامضى لإنتاج اقتصادى لوقود الديزل الحيوى".
وأشار التقرير بتجديد اعتماد شهادة ISO 17025 فى معامل المعهد للعام الحادى عشر على التوالى، من قبل المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك".
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