أوقاف شمال سيناء: إحلال وتجديد ورفع كفاءة 15 مسجدا بقيمة 9.2 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأوضح الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية الأوقاف، فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم إحلال وتجديد 10 مساجد، وهى مساجد "القسيمة والجناين والعمارين وآل ياسر وآل عمار والغزلان وعمورية وعباد الرحمن والشوحط ونور الإسلام"، كما تم رفع كفاءة 5 مساجد أخرى، وهى مساجد "أبو بكر الصديق وبلال بن رباح والنجادوة وفاطمة الزهراء والرحمن"، وذلك برفع كفاءة دورات المياه بها.

وأضاف مدير عام المديرية، أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة وصيانة بيوت الله، وطبقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بالمساجد.