عاجل.. إنذار للقنوات الفضائية بشأن الفواصل الإعلانية من الأعلى للإعلام

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام القنوات بضبط فترات الإعلانات التى تذاع خلال عرض المسلسلات، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذى يفسد حق الجمهور فى المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.





وأشار الأعلى لتنظيم الإعلام، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، وذلك بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتدائها على حق الجمهور، ودخول كل القنوات فى ماراثون إعلانى لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطى المجلس الحق فى تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.

ومن جانب آخر تقوم لجنة الرصد بالمجلس بمشاهدة ومتابعة ورصد الأعمال الدرامية المعروضة فى ضوء الأكواد الإعلامية التى أصدرها للحفاظ على الهوية وتماسك الأسرة المصرية، والابتعاد عن أى صور تشوه الأسرة والمرأة والطفولة و العنف سواء اللفظى أو الجسدى، وأن تكون الأعمال الدرامية المقدمة ذات تأثير إيجابى يحترم الهوية المصرية والقيم المتعارف عليها.