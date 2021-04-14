مندوب مصر الدائم في نيويورك يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في...

في إطار جهود الرئاسة المصرية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وتفعيلاً للدور الاستشاري للجنة لدي مجلس الأمن، قام السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم في نيويورك بإحاطة المجلس حول الأوضاع في البحيرات العظمي بصفته رئيس لجنة بناء السلام، في إطار ما توليه الرئاسة المصرية للجنة من اهتمام بالقضايا الأفريقية.

استعرضت إحاطة السفير محمد إدريس لمجلس الأمن دور لجنة بناء السلام في البحيرات العظمي وتنسيقها الوثيق مع الحكومات وعملـها وفقاً للرؤية والملكية الوطنية لدول المنطقة في مجالات متعددة مثل تعزيز التعاون عبر الحدود بما فيه التعاون الأمني، ومواجهة تبعات جائحة كورونا وفيروس إيبولا، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في الوساطة من أجل السلام في المنطقة، وحشد الدعم التمويلي عبر هيئات التمويل الدولية، فضلاً عن تطوير برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للعناصر المسلحة المتنازعة، ومخاطبة جذور النزاعات، كما تضمنت الإحاطة رؤية اللجنة لمستقبل تحركاتها تحت الرئاسة المصرية في منطقة البحيرات العظمي، حيث ستقوم، بالتنسيق مع دول المنطقة ومنظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي والاتحاد الأفريقي، بجهود خلال الفترة القادمة لدعم استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية الجديدة للمنطقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلك علاقات تاريخية ممتدة مع دول البحيرات العظمي، كما أنها تضطلع بدور فاعل في الآليات الإقليمية للمنطقة من خلال عضويتها المتبناة في منظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي ودورها المؤسس في الاتحاد الأفريقي، وكانت مصر قد طرحت مبادرة تعزيزاً لجهود دول المنطقة إزاء التحديات التي تواجهها، أسفرت عن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2389 في عام 2017 إبان عضوية مصر في المجلس.