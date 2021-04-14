مصر الرقمية.. الداخلية تستحدث آليات جديدة للتعامل مع بلاغات المواطن بشأن جرائم تقنية المعلومات

أجرت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة تجهيزا لمقار تلقى بلاغات المواطنين عن تلك الجرائم وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة. كما تم وضع برنامج تدريبى مكثف بمعهد تكنولوجيا المعلومات من تنظيم عدد من الفرق تدريبية يتلقى فيها ضباط أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن العاملين بتلك المقار لتأهيلهم على مهارات فنية لتنمية قدراتهم الفنية بما يمكنهم من تلقى بلاغات المواطنين ، وفحصها فنياً لسرعة وجوده وتحقيقاً لمستهدفات المنظومة الأمنية فى هذا المجال. ووضعت برنامج تدريبى الضباط الذين سيتولون مسئولية وحدات تكنولوجيا المعلومات بأقسام ومراكز الشرطة بكافة مديريات الأمن على كيفية تلقى بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتحرير المحاضر اللازمة لهم بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة. وجارٍ بدء تشغيل تلك المقار إعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 الجارى .. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

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