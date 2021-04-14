"الأعلى للإعلام": اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وسائل الإعلام غير الموفقة لأوضاعها

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التى لم توفق أوضاعها، سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا، علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع. وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الخميس، احتفالا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018. ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس، وذلك يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021.

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