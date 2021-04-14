/627050/عمرو-القطامى-توفير7-مليارات-جنيه-لعلاج-المواطنين-علي-نفقة-الدولة-يعكس-الإهتمام-بمنظومة-الصحة

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن منظومة الصحة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات السبعة الأخيرة، ولعل ما ماء فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2021 - 2022، أكبر دليل على ذلك، وترجمة حقيقية للاهتمام بصحة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المزايا التي تضمنها مشروع الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء، وهذا كله يعكس الاهتمام بالمنظومة إلى جانب المشروعات القومية على قدم وساق لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية فى المدن والمراكز والقرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة أطلقت عددا من المبادرات الصحية أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والتي تهدف للقضاء نهائياً على قوائم انتظار العمليات والجراحات الحرجة، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بتلك المبادرة مؤكدة أن "مصر تمتلك أقوى برنامج قومي في العالم لعلاج الفيروسات الكبدية فيما أكد البنك الدولي أن "برنامج الكبد الوبائي سي في مصر أصبح نموذجًا للبلدان النامية في مجال ضمان حصول الشريحة الأشد فقرًا على العلاج الحديث بتكلفة معقولة على الدولة".

وأكد عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير، كما أن للقرى والريف المصرى نصيب من التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس والتى تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس الوزراء، قد شهد الحديث عن العديد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها ارتفاع إصابات فيروس كورونا الفتاك.

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

وكشفت وزيرة الصحة، عن أن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال هذه المرحلة، يستوجب التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية وخصوصاً إرتداء الكمامة.

موقف تلقي لقاح كورونا

كما عرضت الوزيرة موقف تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه تم تجهيز وافتتاح 193 مركزاً لتلقي اللقاح للمواطنين حتى الآن، كما عرضت جانباً من موقف إعطاء اللقاح لعدد من الجهات، إلى جانب استعراض جهود تجهيز أرض المعارض لتقديم اللقاح لعدد أكبر من المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية مع تزايد الأعداد المتوافرة من اللقاح خلال الفترة المقبلة.