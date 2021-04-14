/627051/الصنايعية-ينطلق-فى-ثوبه-الجديد--لقاءات-حصرية-وأجواء-رمضانية- على-قناة-الشمس

ينطلق الخميس 15 أبريل في تمام الثالثة عصرا، برنامج «الصنايعية» في ثوبه الرمضاني مع الإعلامي محمد ناقد، على فضائية الشمس .

كشف الإعلامي محمد ناقد، أن حلقات برنامج «الصنايعية» خلال شهر رمضان، ستكون مختلفة عن التي اعتاد عليها جمهور البرنامج، لتحمل الحلقات القادمة أجواء الشهر المبارك، حيث سيلقي البرنامج الضوء على صنايعية رمضان في الحرف والمنتجات المختلفة بجميع القطاعات، كما سيخصص البرنامج خلال شهر رمضان لقاءات مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ويتناول نشاطهم في رمضان، ويكشف لأول مرة معاناة المتضررين من إلغاء موائد الرحمن وهل نجحت مؤسسات المجتمع المدني في سد احتيجاتهم ؟ .

الإعلامي محمد ناقد وبرنامج الصنايعية

وأضاف «ناقد» أنه سوف يستضيف الخميس المقبل في أولى حلقات الصنايعية خلال شهر رمضان، ولأول مرة حفيد الراحل طلعت حرب مؤسس بنك مصر وأحد أهم أعلام الاقتصاد في تاريخ مصر الذي لقب بـ «أبو الاقتصاد المصري»، في لقاء حصري للبرنامج يكشف خلاله الكثير من الأسرار التي تذاع لأول مرة .

وأوضح مقدم البرنامج الإعلامي محمد ناقد، أن الحلقة القادمة للبرنامج ستشهد أول حوار تليفزيوني للاقتصادي المعروف شريف سامي عقب تعيينه رئيسا للبنك التجاري الدولي، يكشف خلاله لأول مرة عن كواليس الست أيام التي أعقبت تعيينه رئيسا للبنك خلفا لهشام عز العرب وكيف نجح في العبور بالمنظومة إلى بر الأمان وحافظ على هذا الكيان .

الإعلامي محمد ناقد وبرنامج الصنايعية بفضائية الشمس

ويتحدث «سامي» خلال البرنامج عن ثقافة الشمول المالي، والتمويل متناهي الصغر، ومعاونة القطاع المالي غير المصرفي للقطاع المصرفي بمصر، وتعليقه على إجراءات البنك المركزي خلال جائحة كورونا، كما يتحدث عن قطاع التأمين في مصر وحجم استثماراته، ويكشف تفاصيل نجاح الحكومة في إصدار السندات الخضراء، واختصاص السندات الزرقاء بالاستثمارات التي تهتم بالمياه والبحار والمحيطات، ويتحدث عن محفظات البورصة المصرية، ومخاطر العملات الافتراضية .